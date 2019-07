Vlucht geschrapt door tankstoring? Hier heb je als reiziger recht op

Consumenten kunnen dus wel aankloppen bij de vliegtuigmaatschappijen voor kosten die zij hebben gemaakt als gevolg van de vertraging. Vanaf twee uur vertraging op korte vluchten, en drie uur vertraging voor vluchten van meer dan 1500 kilometer, geldt namelijk de zogenoemde zorgplicht. "Dat betekent dat er gezorgd moet worden voor eten en drinken, indien nodig een hotelovernachting, maar ook extra vervoerskosten zoals een taxi", vertelt jurist Hannink.

Het is niet precies te zeggen hoe hoog die vergoedingen zijn. "Dat moet in ieder geval in redelijke verhouding staan met de vertraging zelf. Dus als je bijvoorbeeld twee uur vertraging hebt en je een claim doet voor eten en drinken is dat redelijk. Maar ga je bijvoorbeeld ook vervoerskosten of een overnachting claimen, dan wordt het lastiger."

Een gedupeerde reiziger vertelde aan het Algemeen Dagblad dat de prijzen van hotelkamers omhoogschoten tot wel 2000 euro per nacht. Ook Marieke Hannink heeft daarvan gehoord. "Ik durf niet met zekerheid te zeggen of dat ook wordt vergoed door de luchtvaartmaatschappijen."

Reis omboeken of verlengen

Voor de reizigers die hun vakantie vanwege de tankstoring met een dag willen verlengen of wijzigen, is het mogelijk om dat kosteloos te doen bij KLM. "De KLM heeft een vrijwillige omboekingsregeling vanwege de tankstoring", laat een woordvoerder weten. "Iemand die een ticket heeft, kan kosteloos omboeken naar andere reisdata."

Ook Transavia biedt verschillende opties voor mensen die hun vlucht willen wijzigen. Wil je de vluchtdatum veranderen naar een andere datum tussen 24 juli en 7 augustus, dan is dat gratis. Maar kies je voor een vlucht na 7 augustus of naar een andere bestemming, dan wordt er een tariefverschil in rekening gebracht.

Uitblijven communicatie

Veel vakantiegangers klaagden bij claimorganisatie Miss Casey en op Twitter dat zij niet goed ingelicht te werden over de voortgang van hun vlucht. Zo zouden er reizigers zijn die al in het vliegtuig zaten en niet wisten wat er aan de hand was, en waren piloten niet altijd op de hoogte.

Luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia betreuren wat er is gebeurd. "We realiseren ons dat deze storing zeker in de drukke vakantieperiode uiterst vervelend is voor alle passagiers die nu niet op hun reisbestemming kunnen komen. We doen ons uiterste best om de situatie op te lossen en meer annuleringen te voorkomen", schrijft KLM op de website. Zij hebben vandaag extra personeel ingezet om ervoor te zorgen dat de passagiers hun reis kunnen vervolgen.