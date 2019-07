Schade aan Friese land door muizen te zien op satellietbeelden

Over de oorzaak van de muizenplaag is volgens Roerink vrij weinig bekend. "Tot de jaren 50 kwamen er altijd muizenplagen voor in veenweidegebieden. Maar plotseling verdwenen ze, tot de eerste weer terugkwam in 2004. Daarna was er een plaag in 2014 en nu dus weer. Het is mijn hypothese dat dat komt doordat de bodem weer in balans is, maar eigenlijk moeten we daar meer onderzoek naar doen."

Een muis kan elke maand zes jongen werpen. Dat betekent dat een populatie zich in twee maanden tijd kan vervijftigvoudigen.

Opmerkelijk is dat de grote populatie muizen in de winter in elkaar zakt. "Maar we weten niet waardoor dat komt, of het nou ziektes zijn, of vorst", zegt Roerink. "Het is een heel bijzonder fenomeen."