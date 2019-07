Politie kan groot deel ongebruikelijke transacties niet onderzoeken

In bijna alle andere lidstaten is het feit alleen dat een transactie in of met een risicoland plaatsvindt, niet voldoende voor een melding, legt ze uit. Daar moet er sprake zijn van een combinatie van risicofactoren voordat er gemeld moet worden, waardoor het aantal meldingen dat binnenstroomt veel beperkter is.

Het verschil tussen Nederland en andere landen, is dat er anders gekeken wordt naar hoe groot het risico op criminaliteit, fraude, witwassen of terrorismefinanciering is in die landen, zegt Verbeek. Omdat Nederland nog niet goed zicht had op hoe groot die risico's zijn, is ervoor gekozen om het heel breed in de gaten te houden.

"Dit is echt een te groot net waarmee we aan het vissen zijn", aldus Verbeek. Dat heeft tot onnodig werk geleid, zegt ze. "In zekere zin wel. Maar dat het onnodig is, weten we natuurlijk pas achteraf."

Het ministerie van Financiën onderzoekt op dit moment op welke manier de wet kan worden aangepast.