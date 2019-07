Zimbabwaan krijgt 9 jaar voor doden studente in Emmen

De rechtbank heeft een 20-jarige man uit Zimbabwe veroordeeld tot negen jaar cel voor het doden van een Duitse medestudente (20) in Emmen. De rechtbank noemt de dader volledig toerekeningsvatbaar en acht doodslag bewezen.

RTV Drenthe meldt dat de man ook een schadevergoeding van ongeveer 5000 euro aan de familie van zijn slachtoffer moet betalen. De straf is conform de eis van het OM.

De Zimbabwaan (die ook de Italiaanse nationaliteit bezit) en het slachtoffer uit het Duitse Saksen woonden in hetzelfde appartement. Ze studeerden beiden aan de NHL Stenden in Emmen. In de vroege ochtend van 3 september vorig jaar belde de man zelf het alarmnummer. Hij riep dat hij een vriendin had vermoord. Toen de politie arriveerde, werd het lichaam van een vrouw naast haar bed gevonden. Zij bleek met een mes in haar nek gestoken en daarna met een kussen verstikt, Een reanimatiepoging was tevergeefs.

'Ik ben niet gewelddadig'

De man verklaarde dat sprake was van een uit de hand gelopen worsteling. Hij had niet de intentie om de vrouw te doden; hij wilde slechts dat ze zou stoppen met schreeuwen. N. kampte op dat moment met zelfmoordneigingen en had naar eigen zeggen een mes in zijn hand. De studente wilde hem tegenhouden en zou hebben geschreeuwd.

De worsteling ontstond toen zij de hulpdiensten wilde bellen. Tegen de rechter zei de Zimbabwaan: "Ik ben niet gewelddadig. Ook nooit geweest. Ik zou nooit geweld gebruiken tegen een vrouw die mijn leven probeerde te redden."

Spreekrecht

De moeder van het slachtoffer maakte tijdens de rechtszaak gebruik van haar spreekrecht. "Je hebt niet alleen door het doden van Leonore een verwoestende invloed op ons leven. Maar je wilt ook nog eens de verantwoordelijkheid afschuiven", zei ze. "Eerlijk gezegd is het me om het even hoe hoog je aardse straf zal zijn, die de rechter je op zal leggen. Wat het je ook gebracht mag hebben op die 3e september, het zal je levenslang gevangen houden. Alles wat je tot nu toe hebt gedaan, zal je gevangenismuren versterken en je licht verduisteren."