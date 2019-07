Politie onderzoekt vondst drenkeling in zwembad Meerssen

Het zwembad in Meerssen waar gisteren een man verdronk, blijft voorlopig dicht. De man werd gisteravond uit het water gehaald en overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt de zaak.

De man, van wie de identiteit nog niet bekend is gemaakt, werd even na 18.30 uur opgemerkt op de bodem van het openluchtzwembad. Dat was ruim een half uur na sluitingstijd. De leiding van het zwembad wilde daarna geen commentaar geven. "De politie heeft de zaak nu in onderzoek", was de enige reactie bij 1Limburg.

Een politiewoordvoerder zegt dat het zwembad voorlopig dicht moet blijven. Hoe lang is nog niet bekend. "Dat hangt af van de duur van het onderzoek", aldus de woordvoerder. Op de website laat het zwembad weten dat het in ieder geval tot 15.00 uur gesloten blijft.