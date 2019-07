Acht mensen gelyncht na geruchten over kindoffers in Bangladesh

Acht mensen zijn in Bangladesh gelyncht na geruchten over het ontvoeren en offeren van kinderen voor de bouw van de Padmabrug. Dertig anderen zijn door boze groepen mensen aangevallen.

De onwaarheden worden volgens de politie verspreid via sociale media. Daar staat dat er hoofden van kinderen nodig zijn voor de bouw van de enorme brug. Inmiddels zijn zeker 25 YouTube-kanalen, zestig Facebookpagina's en tien andere websites met geruchten offline gehaald.

Volgens lokale media begonnen de lynchpartijen na berichten over een man die zou zijn gezien met het afgehakte hoofd van een kind. Onder de slachtoffers zijn een man die zijn dochter wilde bezoeken en een moeder van twee kinderen die voor een school werd doodgeslagen. Ze werd door een groep mensen uit het kantoor van de hoofddocent gehaald en vermoord. De door de leraren opgeroepen politie kwam te laat.

Voor de dood van de vrouw zijn inmiddels acht mensen aangehouden. Ook zitten vijf mensen vast voor het verspreiden van de geruchten. De politie zegt uitgebreid onderzoek te zullen doen naar de moorden, "want niemand van de doden heeft een kind ontvoerd".

Om te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen, gaan agenten met megafoons de straat op om te vertellen dat het gaat om onwaarheden. Ook veiligheidstroepen en dorpswachten is gevraagd dorpsbewoners te waarschuwen voor de geruchten.

Vreemdelingen

De lynchpartijen in Bangladesh lijken op de lynchmoorden die vorig jaar in India werden gepleegd, zegt correspondent Aletta André. "Toen waren er geruchten over kinderhandelaren die organen zouden verkopen. Die geruchten werden via WhatsApp en andere sociale media verspreid en hadden tot gevolg dat vreemdelingen werden gelyncht."

"WhatsApp wordt in India door veel mensen gebruikt", zegt André. "Als een bericht wordt doorgestuurd door iemand die je kent, wordt zo'n bericht al snel vertrouwd. Bovendien speelt het in op angsten die er zijn in de samenleving, zoals kinderontvoeringen."