Trailerhellingen dicht na speedbootongeluk Zoutelande

De trailerhellingen in Zoutelande worden gesloten. Dat heeft burgemeester Rob van der Zwaag besloten na overleg met de reddingsdienst Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Een trailerhelling is een plek bij het strand waar boten te water worden gelaten.

Dinsdag kwam een 15-jarig meisje voor de kust van Zoutelande om het leven toen een speedboot in botsing kwam met het rubberbootje waar ze in zat.

"Na zo'n ongeluk ga je met iedereen rond de tafel zitten om naar het hele gebied te kijken", zegt de burgemeester bij Omroep Zeeland. "We hebben aan de SSV gevraagd: 'Welke maatregelen zouden bijdragen aan de veiligheid van het hele gebied?' Daar is dit een van de mogelijke oplossingen van."

Bij eb grote kans op botsingen

Trailerhellingen in Zoutelande liggen pal naast het strand waar veel mensen zwemmen. Vooral bij eb is het risico dat badgasten worden geraakt door een boot te groot, concludeert de SSV.

Eerder spraken strandgangers in Zoutelande hun verbazing uit over de mix van speedboten en zwemmers op het moment van het ongeluk.

Bootjes die elders gelanceerd zijn

Nu de trailerhellingen per direct worden afgesloten, wordt volgens de burgemeester de kans op nieuwe ongelukken voor de kust bij Zoutelande kleiner. Al geeft Van der Zwaag toe dat hij geen invloed heeft op vaartuigen die iets verderop te water gelaten worden, zoals in Westkapelle. "Natuurlijk varen er ook bootjes die niet gelanceerd zijn in onze gemeente", aldus de burgemeester.

Naar aanleiding van het ongeluk van dinsdag is een 33-jarige verdachte aangehouden. De burgemeester heeft een bezoek gebracht aan de familie van het slachtoffer uit Neer, Limburg. "Om ze te ondersteunen, om medeleven te tonen. En er moeten ook wat praktische zaken geregeld worden, terwijl die mensen heel wat anders aan hun hoofd hebben. Die hebben een dierbare verloren."