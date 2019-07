Wekdienst 25/7: uitvinder op vliegende plank Kanaal over en opnieuw heet

Goedemorgen! Vandaag probeert een Fransman op zijn Flyboard Air het Kanaal over te steken en stemt het Spaanse parlement over een nieuwe regering.

Het wordt opnieuw een extreem hete en zonnige dag. De maxima liggen tussen 35 en 40 graden en de kans is groot dat records worden gebroken. Aan het einde van de middag is er een kleine kans op een onweersbui in het zuidwesten.