Trump vetoot door Congres geblokkeerde wapendeals met Saudi-Arabië

President Trump heeft een streep gehaald door beperkingen op de omstreden militaire steun aan Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij gebruikte zijn veto tegen de maatregelen die het Congres had opgelegd.

Het ging om een reeks wapendeals ter waarde van 8 miljard dollar. Een meerderheid van het Congres, dat in handen is van de Democraten, is tegen en vreest dat deze wapens worden gebruikt tegen burgers in de burgeroorlog in Jemen. Een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië en de VAE vecht daar tegen Houthi-rebellen.

De resoluties zijn volgens Trump schadelijk voor de "belangrijke relatie met onze bondgenoten". Ook zijn ze in direct conflict met het buitenlandbeleid en de nationale veiligheidsagenda van de VS, staat in een verklaring.

Tweede veto

Het is de tweede keer dat de president zijn veto gebruikt om de militaire steun aan Saudi-Arabië voort te kunnen zetten. In maart nam de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, een resolutie aan om deze steun stop te zetten. Trump sprak een maand later zijn veto uit tegen die resolutie.

Het hoge aantal burgerslachtoffers in Jemen leidt al jaren tot felle kritiek op Saudi-Arabië en zijn wapenleveranciers. Na de moord op journalist Jamal Khashoggi stopten diverse Europese landen met het leveren van wapens aan de coalitie.

Op de achtergrond speelt de rivaliteit tussen de regionale grootmachten Iran en Saudi-Arabië. Iran steunt de Houthi-rebellen in Jemen. Spanningen tussen Iran en de VS zijn de afgelopen maanden hoog opgelopen.