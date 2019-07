'Noord-Korea vuurt projectielen af'

Noord-Korea heeft vanochtend lokale tijd twee projectielen afgevuurd, meldt het Zuid-Koreaanse leger. Of het om raketten of artillerie gaat, is nog onduidelijk. Volgens de Zuid-Koreanen zijn de projectielen afgevuurd vanuit de kuststad Wonsan en kwamen ze 430 kilometer verderop in de Japanse Zee.

Het is voor het eerst in twee maanden dat het regime in Pyongyang weer militaire activiteiten uitvoert. Vorige maand ontmoette de Amerikaanse president Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un tijdens een top bij de Noord-Koreaanse grens. De twee leiders stemden ermee in om de onderhandelingen over een nucleair akkoord tussen beide landen te hervatten. Die waren begin dit jaar vastgelopen vanwege de Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea.

Volgens waarnemers wil het regime met de lancering laten zien wat er kan gebeuren als de diplomatie faalt. Begin mei lanceerde Noord-Korea ook al twee korteafstandsraketten. De VS wil dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. Noord-Korea wil dat de economische sancties zo snel mogelijk worden opgeheven.