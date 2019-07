Man verdronken in zwembad Meerssen

In een zwembad in Meerssen is een man verdronken. Aan het begin van de avond werd hij uit het water gehaald en gereanimeerd. In het ziekenhuis is hij overleden.

De hulpdiensten kregen rond 18.40 uur een melding dat een man op de bodem van het zwembad lag, schrijft 1Limburg. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De identiteit van het slachtoffer is bij de politie bekend. Omdat de familie nog niet op de hoogte is gebracht kan deze nog niet worden vrijgegeven.