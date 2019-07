Bedroefde reacties op dood Hauer: hij was ontzaglijk goed

Regisseur Paul Verhoeven is bedroefd door het overlijden van acteur Rutger Hauer, met wie hij veelvuldig en nauw samenwerkte. Tegen persbureau ANP zegt hij dat hij de acteur vreselijk gaat missen. "Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is", zegt hij. Verhoeven maakte onder meer Floris, Turks Fruit en Soldaat van Oranje samen met Hauer.

Verhoeven roemt het talent van Hauer en vertelt dat hij niet lang met hem hoefde te praten om dingen duidelijk te maken. "Als je hem een rol gaf, dan deed hij die gewoon. Sommige acteurs hebben die zeldzame gave."

Ook acteur Jeroen Krabbé haalt herinneringen op aan Hauer, die ooit zijn studiegenoot was. De twee leerden elkaar kennen op de de eerste dag op de toneelschool in 1962, toen ze nog tieners waren. "Toneel was niet waar hij voor geboren was", memoreert Krabbé op Radio 1. "Op school was hij stil. Hij zei nooit iets. Ik herinner me lessen waarbij hij alleen maar zat te kijken en wat mompelde. Hij was verlegen."

Van toneelschool gestuurd

Krabbé vertelt dat Hauer al na enkele maanden van de toneelschool werd afgestuurd en na twee jaar in dienst pas weer terugkwam en het eerste jaar moest overdoen.

Toen Hauer voor het eerst op televisie kwam, veranderde hij compleet, zegt Krabbé. "Op toneel was hij niet aanwezig, maar toen ik hem voor het eerst op beeld zag: hartstikke goed! Hij was geboren om voor de camera te staan, dat zag je aan hem, hij had een enorme presence."

Krabbé vertelt dat hij later als acteur veel van Hauer heeft geleerd. "Hij speelde de ene rol na de andere, en hield nooit op met spelen." Krabbé en Hauer hadden samen in 1977 groot succes met de film Soldaat van Oranje. Het was Krabbés eerste echte grote rol en Hauer had met Turks Fruit al faam gemaakt. "Toen zei hij soms tegen me: je moet daar gaan staan, dan pak je het licht. Hij gaf technische aanwijzingen. Daar had ik veel aan en dat vond ik heel erg aardig van hem."