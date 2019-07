Gordon laat zich opnemen in afkickkliniek

Gordon heeft zich laten opnemen in een afkickkliniek. Hij heeft dat bekendgemaakt op Instagram en Facebook, naar eigen zeggen omdat de pers er lucht van heeft gekregen en hij wilde voorkomen dat "er weer allerlei idiote verhalen rondgaan".

De 51-jarige zanger zegt er niet bij waar hij aan verslaafd is, maar in zijn vorig jaar verschenen biografie vertelt dat hij dat hij regelmatig naar de coke grijpt, "puur om het kutgevoel uit mijn lijf te krijgen. (...) Deze verslaving is de laatste jaren uit de hand gelopen."

Nu schrijft hij: "Zoals iedereen er soms achterkomt in het leven dat bepaalde dingen niet goed voor iemand zijn maar er maar mee doorgaan om de 'pijn' te verzachten, heb ik er voor gekozen om een rehabkliniek te bezoeken."

Hij noemt het een heftige, maar de enige juiste beslissing. "Ik weet dat ik er sterker uit ga komen en zonder de behoefte die slechte dingen nog te doen." Hij hoopt door zijn verslaving te overwinnen een voorbeeld en inspiratie voor velen te zijn en hoopt dat zijn privacy wordt gerespecteerd.

Waar hij zit en hoelang de behandeling gaat duren, heeft hij niet bekendgemaakt.