Johnson maakt haast en kiest ministers die no-deal-brexit niet schuwen

Sajid Javid is de nieuwe minister van Financiën, een van de belangrijkste posten in het Britse kabinet. Javid is een oud-bankier. Hij was onder premier May minister van Binnenlandse Zaken. Ook Javid had zich kandidaat gesteld om May op te volgen.

Ook de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken is bekend. Die post gaat naar Priti Patel, die net als Raab geldt als hardliner. Stephen Barclay blijft de brexit-minister.

"Het lijkt erop dat hij veel ministers om zich heen verzamelt die een no-deal-brexit niet schuwen", zegt correspondent Tim de Wit. "Johnson wil duidelijk breken met het tijdperk-May en met een schone lei beginnen. Alsof hij het gevoel heeft: ik krijg maar één kans en dan kan ik het maar beter helemaal op mijn manier doen."

Geen Hunt

Nadat duidelijk was geworden dat Johnson de leiderschapsverkiezing bij de Conservatieve Partij had gewonnen van Jeremy Hunt hield een hele trits kabinetsleden al de eer aan zichzelf. Hunt, onder May minister van Buitenlandse Zaken, sprak nog wel met Johnson. Hij liet na afloop weten dat Johnson hem een andere rol had aangeboden maar die weigerde hij.

Volgens De Wit is het veelzeggend dat Hunt buiten de boot valt. "Het is gebruikelijk dat je je uitdager beloont met een ministerspost, om eenheid in de partij uit te stralen. Johnson zou hem een minder belangrijke post hebben willen geven maar daar ging Hunt niet mee akkoord."

Dominic Cummings wordt een van de belangrijkste adviseurs van Johnson. Cummings geldt als het meesterbrein achter de leave-campagne, zegt De Wit. "Hij is de man achter slogans als 'Take back control'. Ook bedacht hij de rode campagnebus met de tekst dat de Britten de EU wekelijks 350 miljoen pond overmaken. Zonder hem was er mogelijk nooit een brexit gekomen."