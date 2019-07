Wat moeten buitenlandse investeerders met Nederlandse voetbalclubs?

Volgens Olfers zijn buitenlandse overnames van Nederlandse voetbalclubs een ontwikkeling van de laatste tijd. Ze heeft er ook wel een verklaring voor. "Clubs hebben altijd geld nodig. Vroeger kon je dat ook bij de bank krijgen, nu niet meer. En er gaat meer geld in de voetbalwereld om dan eerst. Dat heb je nodig als je met de groten mee wil doen. Het is een bodemloze put."

Intenties

Mark Boetekees van de KNVB noemt via een eigenaar aan geld komen voor voetbalclubs "een van de weinige mogelijkheden die er nog zijn". Volgens hem zijn er verschillende redenen te bedenken voor de interesse van buitenlandse investeerders in Nederlandse voetbalclubs. "Het kan bijvoorbeeld een internationaal bedrijf zijn dat zijn roots wil krijgen in Nederland, het kan te maken hebben met een bepaalde achterban of de investeerder heeft een visie op de opleiding van voetballers."

Maar, zegt hij: het is erg moeilijk om te achterhalen wat iemands intenties precies zijn en waar het geld voor een overname vandaan komt. "Niet ieder land is daar even transparant over."

De controle vooraf gebeurt in het belang van de competitie, zegt Boetekees. "Als we met achttien voetbalclubs beginnen, willen we ook met achttien clubs eindigen en niet halverwege een club minder hebben omdat er problemen zijn met een eigenaar. En als we érgens niet mee in verband gebracht willen worden, is het met illegale activiteiten."