Celstraffen tot 9 jaar voor Zaanse schietpartijen

Een 33-jarige man uit Zaandam is veroordeeld tot negen jaar cel wegens poging tot moord. Giovanni H. en zijn jongere broer waren in oktober betrokken bij een schietpartij in het Zaans Medisch Centrum. Zijn broer Gilano kreeg vandaag in de rechtbank twee jaar cel opgelegd wegens medeplichtigheid aan de moordpoging. In totaal hoorden vier betrokkenen vandaag hun vonnis.

In de nacht van 13 oktober waren er twee schietpartijen in Zaandam, die later met elkaar te maken bleken te hebben. Bij een uit de hand gelopen ruzie in het centrum werd door en op Okan S. geschoten en hij raakte daarbij gewond.

S. vluchtte in een taxi naar het Zaanse ziekenhuis. De twee broers achtervolgden hem, waarna hij door Giovanni H. nog eens werd beschoten in de hal van het ziekenhuis. S. raakte zwaargewond, schrijft NH Nieuws.

S., die naast slachtoffer ook schutter was, is vanmiddag veroordeeld tot een celstraf van drie jaar. Hij heeft volgens de rechtbank als eerste geschoten in het centrum. De vierde verdachte, die bij de schietpartij in het centrum als reactie op S. schoot, moet vijf jaar de cel in.