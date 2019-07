Belastingdienst speurt naar gegevens in opgegraven enveloppen

De Belastingdienst heeft afgelopen week 660 brieven geopend die maandenlang begraven lagen in een bos bij Laren. Zo konden de medewerkers achterhalen wie de geadresseerden waren om te voorkomen dat deze personen betalingsachterstanden of schulden opliepen, doordat zij belangrijke post hadden gemist.

Op het kantoor in Heerlen werden de brieven stuk voor stuk geopend, zodat adressen, burgerservicenummers en andere gegevens in de brieven konden worden geregistreerd. Een deel van de opgegraven post was zwaar beschadigd, maar het merendeel van de brieven bleek volgens de Belastingdienst in goede staat. Ondanks de beschadigingen konden uit alle brieven gegevens worden achterhaald.

De gehavende brieven werden stuk voor stuk geopend: