Nieuwe baan voor omstreden hoge EU-ambtenaar

De hoogste ambtenaar van de Europese Commissie vertrekt. Al bij zijn benoeming vorig jaar kwam de Duitser Martin Selmayr in opspraak. Hij was de persoonlijk medewerker van commissievoorzitter Juncker, en die wist de promotie erdoor te krijgen door verschillende trucs toe te passen.

Nu Juncker binnenkort wordt opgevolgd door Ursula von der Leyen, kon Selmayr op zoek naar een nieuwe functie. Hij blijft eerst een tijdje adviseur van Juncker. Later in november, als Von der Leyen zijn functie overneemt, wordt Selmayr ambassadeur in Wenen.

Dat is niet bepaald een promotie, zegt EU-correspondent Thomas Spekschoor "Selmayr was de machtigste ambtenaar in Brussel. Niet alleen als hoogste ambtenaar van de Europese Commissie, maar ook binnen de machtige christendemocratische partij trok hij aan veel touwtjes. Dat hij nu naar een EU-kantoor in Wenen wordt gestuurd, in een klein EU-land, kun je alleen maar zien als een flinke degradatie. De nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen gunt Selmayr niet de positie die Juncker hem had gegeven."

Wie de Duitser gaat opvolgen, is nog niet bekend.