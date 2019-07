Robert Mueller wijkt voor Congresleden niet af van rapport

Het openbare optreden van de voormalige speciale aanklager Robert Mueller voor een commissie van het Amerikaanse Congres heeft zoals verwacht tot nu toe geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Zoals Mueller had aangekondigd, zegt hij niets wat niet al in zijn rapport staat.

De hoorzitting lijkt vooral een publiek spektakel te worden dat de Democraten willen gebruiken om de kansen van president Trump op een herverkiezing te verzwakken. De Republikeinen willen de zitting juist gebruiken om de onschuld van de president te benadrukken.

Mueller bevestigde dat zijn rapport, over Russische beïnvloeding van de presidentsverkiezingen en de banden tussen het campagneteam van Donald Trump en Rusland, Trump niet expliciet vrijspreekt van belemmering van de rechtsgang.

Hij herhaalde dat Rusland zich systematisch heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016, maar dat er onvoldoende bewijs is van een criminele samenzwering tussen het campagneteam van Donald Trump met de Russen.

Ook zei hij nog eens dat zijn team onderzoek heeft gedaan naar leugens en belemmering van het onderzoek door Trump en zijn medestanders. Dat onderzoek leidde tot de conclusie "dat we besloten om niet vast te stellen of de president een misdaad heeft begaan. Dat was ons besluit toen en dat blijft ons besluit nu". Mueller zei dat dit in lijn was met het beleid van het ministerie van Justitie om een president niet te vervolgen.

Mueller kan niet antwoorden op alle vragen

Hij benadrukte dat het ongebruikelijk is dat een aanklager zich publiekelijk verantwoordt voor een strafrechtelijk onderzoek. Hij is daartoe uitgenodigd door leden van het Congres, waarbij Democraten in zijn rapport aanwijzingen vonden dat Trump zich schuldig heeft gemaakt aan belemmering van de rechtsgang.

Mueller zei dat hij slechts beperkt vrij is te spreken, ten eerste omdat hij lopende onderzoeken niet wil hinderen en ten tweede omdat het ministerie van Justitie hem beperkingen heeft opgelegd. "Ik zal daarom niet in staat zijn te antwoorden op sommige vragen die van publiek belang zijn."

In zijn tot nu toe enige, korte, persverklaring over zijn rapport, had Mueller in mei gezegd: "Als we ervan overtuigd waren geweest dat de president de wet niet had overtreden, hadden we dat gezegd. We hebben echter geen oordeel geveld over de vraag of de president de wet heeft overtreden." Dat herhaalde hij vanmiddag voor het Congres.

Confrontaties

De Democraten hopen het live op televisie uitgezonden verhoor van Mueller te gebruiken om de onrechtmatigheid van Trumps optreden te benadrukken. Het leidde direct tot confrontaties met Republikeinse Congresleden, die de president verdedigden en de Democraten verweten ten onrechte op hem te blijven jagen.

Een van de vragen van de Democraten was of Mueller bewijs had gevonden dat de Russische regering profijt dacht te trekken van de verkiezing van Trump tot president. Muellers antwoord daarop was kort en duidelijk: "ja".