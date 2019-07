May in afscheidsspeech: ik hoop dat jonge vrouwen zien wat ze kunnen bereiken

De Britse premier Theresa May heeft in haar afscheidsspeech haar opvolger Boris Johnson alle succes gewenst. Niet geheel verrassend noemde ze een vertrek uit de Europese Unie dat goed is voor heel Groot-Brittannië de grootste uitdaging voor hem en het land.

Voor de camera's van tientallen journalisten bij de ambtswoning van de premier, 10 Downing Street, zei ze verder dat meisjes in heel het land hebben kunnen zien dat vrouwen een hoge post in de politiek kunnen bekleden. "Er zit geen maximum aan wat jullie kunnen bereiken", zei ze.

Ze onderbrak haar korte speech even toen iemand "Stop de brexit" schreeuwde. May pauzeerde even, glimlachte en zei toen: "Ik denk het niet (I think not)."

Daarna poseerde ze nog een keer met haar man voor de deur van de ambtswoning en vertrok ze naar Buckingham Palace, om officieel haar ontslag aan te bieden aan de koningin.

Jeremy Corbyn

Eerder vandaag beantwoordde May in het Lagerhuis voor de laatste keer vragen van parlementariërs. Ze deelde een sneer uit aan oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour. May zei dat Corbyn haar voorbeeld zou moeten volgen en af moet treden.

May's driejarige premierschap wordt gekenmerkt door haar falen het land uit de Europese Unie te loodsen en door een pijnlijke verkiezingsnederlaag in 2017. "Misschien moet ik mijn woordenwisselingen met hem besluiten, als een partijleider die heeft aanvaard dat haar tijd voorbij is, en misschien wordt het voor hem tijd dat hij ook gaat inzien dat hij moet opstappen", zei May over Corbyn.

Corbyn ligt al lange tijd zwaar onder vuur in zijn eigen Labour-partij, vooral over zijn ambivalente politiek ten aanzien van de brexit.