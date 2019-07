‘Balie-Syriër’ komt uit vrees voor jihadverdachten al maanden zijn cel niet uit

De Syriër Abdelaziz A., in 2018 opgepakt op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, komt al twee maanden zijn cel niet uit. Volgens zijn advocaat Peter Plasman is hij door drie bewakers van de gevangenis in Vught gewaarschuwd dat andere terrorismeverdachten hem mogelijk iets willen aan doen omdat hij informant van de inlichtingendienst AIVD is geweest.

Nieuwsuur onthulde in mei dat A. tussen december 2016 en januari 2018 verschillende keren met AIVD-medewerkers heeft afgesproken en ook betaald kreeg voor informatie.

'Heftig verhaal'

A kwam in 2017 in het nieuws toen Syrische activisten hem dachten te herkennen tijdens een filmvertoning in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Vorig jaar werd hij aangehouden. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor onder meer deelname aan de terroristische organisatie Jabhat- Al-Nusra, deelname aan de gewapende strijd en witwassen.

Het OM maakte op een pro-formazitting bekend dat er een ooggetuige is gevonden die uit eerste hand kan vertellen over de betrokkenheid van A. bij de gewapende strijd in Syrië. Volgens de officier van justitie gaat het om een "heftig verhaal" maar kunnen er nu niet meer details worden verstrekt in verband met de veiligheid van de getuige.

Oorlogsmisdrijven

Het OM verdenkt A. er niet alleen van dat hij deel uit maakte van de leiding van Al-Nusra maar ook dat hij betrokken is geweest bij oorlogsmisdrijven. Daarbij baseert het OM zich onder meer op de verklaring van een getuige die stelt dat A. tegen hem heeft gezegd dat hij betrokken was bij de moord op een groep gewapende mannen in een bus. "Verdachte zou tegen de getuige hebben gezegd dat hij heeft meegedaan met die actie en dat de mensen die in de bus zaten zijn vermoord", aldus de officier van justitie.

Begin dit jaar werd de ex-vriendin van A., journaliste Ans Boersma, Turkije uit gezet nadat het OM bij de Turkse autoriteiten informatie over haar had opgevraagd. Het OM verdenkt haar ervan dat ze in 2014 heeft geprobeerd om A. met valse papieren naar Nederland te halen.Volgens het OM is Boersma nog steeds verdachte.