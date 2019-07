Facebook krijgt recordboete van 5 miljard dollar

Facebook heeft een megaboete van 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) opgelegd gekregen van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC), de hoogste boete ooit die de FTC heeft uitgedeeld. Daarnaast moet Facebook de privacy van gebruikers gaan verbeteren. Zo komt er ook een onafhankelijk privacycommissie. Ook de Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een boete aan het sociale medium uitgedeeld ter waarde van 90 miljoen euro.

De FTC deed onderzoek naar Facebook door het Cambridge Analytica-dataschandaal. Hierdoor kwamen de gegevens van 87 miljoen gebruikers in de verkeerde handen terecht. De FTC oordeelde dat Facebook tientallen miljoenen mensen heeft bedrogen.

De privacy-commissie moet de macht over privacy wegnemen bij ceo Mark Zuckerberg. Volgens de FTC heeft Zuckerberg nu volledige controle over dat soort beslissingen. Facebook stemde verder in met meer toezicht over apps binnen het sociale medium.

Misleiding

De SEC heeft Facebook de boete van 90 miljoen euro opgelegd omdat het investeerders heeft misleid over de financiƫle risico's van de privacyschandalen.

Facebook hield al rekening met forse boetes en had 3 miljard dollar opzijgezet. Daar moet dus nog 2 miljard dollar bijgelegd worden.

Gisteren maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie bekend dat het een groot onderzoek start naar de macht van grote techbedrijven. Hoewel geen namen werden genoemd, zou Facebook hier ook onder vallen.