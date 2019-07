Vermoorde Russische lhbti-activiste centraal op Pride Walk in Amsterdam

De Pride Walk zal in het teken staan van de dit weekend vermoorde Russische lhbti-activiste Jelena Grigorjeva. De organisatie van Pride Amsterdam wil haar inzet voor de Russische homobeweging op die manier herdenken.

Grigorjeva (41) zette zich onder meer in voor de rechten van lhbti'ers. Ook sprak ze zich uit tegen de Russische annexatie van de Krim en kwam ze op voor politieke gevangenen. Op haar Facebookpagina staan foto's van haar met protestborden met teksten als 'Er zijn meer dan 5 miljoen homo's en lesbiennes in Rusland. Vanwege achterlijkheid en haat moeten zij in het geheim leven'.

Steekwonden

Haar lichaam werd afgelopen weekend gevonden vlak bij haar huis in de buurt van Sint-Petersburg. Ze had steekwonden en ook waren er aanwijzingen dat ze is gewurgd. Grigorjeva zou verschillende keren aangifte hebben gedaan vanwege de bedreigingen die ze kreeg, maar volgens mensen die haar steunden, werd daar door de Russische politie niets mee gedaan.

Pride Amsterdam begint zaterdag, met de Pride Walk. Dat is een wandeling van het Homomonument naar het Vondelpark. Onder het motto 'Walking for those who cannot join us' vraagt de Pride Walk aandacht voor de situatie in meer dan zeventig landen waar homoseksualiteit strafbaar is.