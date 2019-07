Pretparkbezoekers hangen twintig minuten verticaal stil in achtbaan

Na 20 minuten kon de rit worden afgemaakt. Niemand raakte gewond. Wat de precieze oorzaak is, is nog niet bekend.

The Smiler is een van de populairste attracties in het park. Tijdens de rit gaan de inzittenden veertien keer over de kop. Het is de enige achtbaan ter wereld die zo vaak een looping maakt.

In 2015 ging het ook al mis met de populaire achtbaan, toen raakten zestien mensen gewond doordat hun trein op een lege testtrein botste. Twee bezoekers raakten zo ernstig gewond dat hun been moest worden geamputeerd.