Eelde wil betere verdeling luchtvaart: 'Zie alle luchthavens als een geheel'

Groningen Airport Eelde pleit voor een betere spreiding van vluchten onder luchthavens. Hierdoor zouden de capaciteitsproblemen van de grotere luchthavens, zoals Schiphol en Eindhoven, afnemen. Een voorstel ligt binnenkort bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur op het bureau.

Het plan leeft al langer en vooral de kleinere vliegvelden, zoals Eelde en Maastricht Aachen Airport, zijn hier voorstander van. Nu luchthavens als Schiphol en Eindhoven hun plafond aan starts en landingen hebben bereikt, zien de kleinere vliegvelden kansen. Groningen Airport Eelde kampt al langer met problemen: het passagiersaantal neemt af en het vliegveld draait een verlies van 180.000 euro.

Bowy Odink van Groningen Airport Eelde tegen RTV Drenthe: "We zijn erover in gesprek met luchthavens. Het is heel raar dat je op de ene plek capaciteit tekort hebt en op de andere te weinig vluchten. En dat je dat niet met elkaar opgelost krijgt." Volgens Odink zijn Schiphol en het ministerie positief over het plan.

'Dwingen kan niet'

Bij SEO Economisch Onderzoek zijn ze dat niet. "Luchtvaartmaatschappijen mag je niet dwingen om voor een vliegveld te kiezen, uiteindelijk kiezen ze zelf", zegt onderzoeker Joost Zuidberg. "Je kan zorgen dat de randvoorwaarden van je vliegveld goed zijn, zodat maatschappijen kunnen kiezen. Bijvoorbeeld door de bereikbaarheid van het vliegveld Groningen Airport Eelde te verbeteren."

Hij waarschuwt dat een systeem van luchthavens er niet direct toe leidt dat maatschappijen massaal voor de regionale luchthavens gaan kiezen.

Minister Van Nieuwenhuizen komt eind dit jaar met haar luchtvaartnota, een plan voor de komende dertig jaar. Dan zal ook duidelijk worden hoe het Rijk tegen de toekomst van Groningen Airport Eelde aan kijkt.