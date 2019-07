Nabestaanden Neil Armstrong schikten met ziekenhuis na complicaties

Een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Ohio heeft in 2014 een schikking getroffen met de nabestaanden van Neil Armstrong in verband met zijn overlijden, twee jaar eerder. Volgens de familie heeft het ziekenhuis fouten gemaakt. Als dat niet was gebeurd, had de man die de eerste voet op de maan zette misschien langer geleefd, zo blijkt uit documenten die The New York Times in handen heeft gekregen.

Armstrong was 82 toen hij in 2012 in een ziekenhuis in Cincinnati een hartoperatie onderging. In eerste instantie herstelde hij snel, maar toen de bedrading voor een tijdelijke pacemaker werd weggehaald, ontstonden er bloedingen. Hij werd snel naar een onderzoekskamer gebracht, waar de bloedingen werden vastgesteld. Pas daarna ging hij naar een operatiekamer. Wat de artsen daar hebben gedaan, wordt uit de documenten niet duidelijk. Een week later stierf hij, op 25 augustus 2012.

"Het besluit om hem naar de onderzoekskamer te brengen, was de grootste fout", concludeerde een deskundige die de gebeurtenissen op verzoek van de familie onderzocht. Een collega die door het ziekenhuis werd ingeschakeld, vond het besluit "verdedigbaar", maar de verplaatsing naar een onderzoekskamer "zeker riskanter" dan naar een operatiekamer. Een derde deskundige, eveneens door het ziekenhuis ingeschakeld, vond dat het ziekenhuis de juiste beslissing had genomen.