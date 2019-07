Parijs waarschuwt Boris Johnson: wij blijven in Britse wateren vissen

Franse vissers blijven in Britse wateren vissen als het Verenigd Koninkrijk zonder afspraken uit de Europese Unie stapt. Er is niks wat de nieuwe Britse premier Boris Johnson daartegen kan doen, waarschuwt de Franse minister van Landbouw.

Johnson wil desnoods zonder nadere afspraken op 31 oktober de EU verlaten, een zogenoemde no-deal-brexit. In dat geval vervallen de afspraken die de Europese Unie nu heeft met het Verenigd Koninkrijk over het vissen in elkaars wateren. De Franse minister Didier Guillaume zegt dat Franse vissers in dat scenario "niet kunnen en zullen worden tegengehouden."

Zeeslag

Franse en Britse vissers ruziën nu al regelmatig over het vissen in elkaars wateren en soms loopt dat helemaal uit de hand. Zo vielen vorig jaar zomer Franse boten Britse vissers aan die voor de kust van Normandië op coquilles visten.

Van de Franse overheid mag tussen 15 mei en 1 oktober niet op de zeevruchten worden gevist, maar de Britten hoeven zich niet aan dat vangstverbod te houden.

Er ontstonden levensgevaarlijke situaties, zoals in deze video te zien is: