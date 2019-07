Reder: bemanning Britse olietanker in Iran is in goede conditie

De bemanning van de Britse olietanker die vrijdag door Iran werd geënterd, is in goede conditie. De eigenaar van het schip, de Zweedse reder Stena Bulk, heeft contact met de 23 opvarenden gehad.

"We hebben ze afgelopen nacht telefonisch gesproken, ze zijn allemaal in goede gezondheid en er wordt goed samengewerkt met de Iraniërs die aan boord zijn gegaan", zegt een woordvoerder van het bedrijf. "We zien dit als een eerste stap naar een oplossing."

De olietanker Stena Impero, die vaart onder Britse vlag, werd afgelopen vrijdag door Iran geënterd. Het schip voer toen in de Straat van Hormuz en werd naar de Iraanse havenstad Bandar Abbas gebracht. Volgens Iran was er een incident geweest met een vissersboot en negeerde de olietanker een noodsignaal, maar Stena Bulk ontkent dat.

Bemiddelaar zoekt oplossing

Ook Groot-Brittannië ontkent dat er een incident is geweest. Volgens de Britten gaat het om een wraakactie. Groot-Brittannië confisqueerde begin deze maand een Iraanse olietanker voor de kust van Gibraltar.

Iran zegt dat Groot-Brittannië een grote fout heeft gemaakt door de Iraanse olietanker te enteren. Als het land die fout erkent, zal Iran volgens president Rohani met een passend antwoord komen. Of dat betekent dat Iran de Britse olietanker dan weer laat gaan, is niet zo hard gezegd.

Volgens Iran is inmiddels een Britse onderhandelaar onderweg naar Teheran om over een oplossing van het conflict te praten.