Utrechtse juwelier opnieuw beschoten

Voor de tweede keer in korte tijd is er geschoten op een juwelier aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Het winkelpand werd afgelopen nacht onder vuur genomen, meldt de politie.

In de ruit van de juwelier zijn meerdere kogelgaten te zien. De politie heeft onderzoek gedaan bij het pand, maar volgens RTV Utrecht is er niemand aangehouden.

Maandagmiddag vonden de eigenaren van de juwelier ook al kogelgaten in de gevel van hun pand. Volgens de politie zijn die schoten ergens tussen zaterdagavond en maandagmiddag gelost.