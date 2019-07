Wekdienst woensdag 24/7: zware touretappe en sneuvelt het warmterecord?

Wat heb je gemist?

Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai, schrijft de Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat het net zich rond Taghi sluit. Vorige week riep de politie vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki.

Ander nieuws uit de nacht: