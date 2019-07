Farage: snelle brexit alleen mogelijk met vervroegde verkiezingen

"Uiteindelijk komt het neer op moed", aldus Farage. "Johnson moet de moed hebben om het premierschap, waar hij zo lang voor gevochten heeft, in de waagschaal te stellen. Als hij een meerderheid wint door nieuwe verkiezingen uit te schrijven, denk ik dat hij zijn belofte kan inlossen. Zonder nieuwe verkiezingen zal het bijzonder moeilijk worden."

Farage schat de kans op vervroegde verkiezingen op meer dan 50 procent. Die moeten dan in oktober gehouden worden.

Roerige tijd

Johnson neemt vandaag het premierschap over van Theresa May voor de rest van haar termijn, die loopt tot 2022. Hij won gisteren de leiderschapsverkiezing in de Conservatieve Partij met grote meerderheid van Jeremy Hunt.

Met Johnson aan het roer wachten de EU en Groot-Brittanniƫ wederom een aantal roerige maanden als het gaat om brexit. In zijn campagne om leider van de Conservatieven te worden, benadrukte Johnson bereid te zijn een harde brexit-koers te varen.

Wat hem betreft komt er een nieuwe deal met Brussel. Anders wil hij op 31 oktober, oftewel de dag waarop brexit na het uitstel in april op is vastgesteld, desnoods zonder nadere afspraken de EU verlaten; een zogenoemde no-deal-brexit. De EU heeft altijd gezegd dat er niet opnieuw kan worden onderhandeld over de gemaakte afspraken met May.