'Voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zit in Dubai'

Nederlands meest gezochte crimineel Ridouan Taghi houdt zich zo goed als zeker schuil in Dubai, meldt De Telegraaf op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie. De krant schrijft dat politie en justitie ervan overtuigd zijn dat het net zich rond Taghi sluit.

"We hebben nu erg sterke aanwijzingen dat Taghi in Dubai zit", zegt een van de bronnen die volgens de krant op het hoogste niveau binnen het Openbaar Ministerie werkt. Maar hij wil niet zeggen waarom politie en justitie zeker weten dat Taghi in het emiraat zit.

Vakantiegangers

Vorige week riep de politie vakantiegangers op om in het buitenland uit te kijken naar Ridouan Taghi en Said Razzouki, de twee voortvluchtige hoofdverdachten in een groot liquidatieproces. Plekken die in Opsporing Verzocht genoemd werden waar de twee zich schuil kunnen houden zijn onder andere Spanje, Marokko en Dubai.

De uitzending leverde volgens OM-woordvoerder Wim de Bruin 29 tips op. "Twintig ervan waren echt bruikbaar", zegt De Bruin. Of het OM vermoedt dat Taghi in Dubai is, wil hij niet zeggen. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van twee keer 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van Taghi en Razzouki.

Het Openbaar Ministerie koppelt de groep van Taghi aan vijf moorden. Bij nog eens vier anderen zou geprobeerd zijn hen te doden of zouden voorbereidingen zijn getroffen. De liquidaties vonden voornamelijk plaats binnen het Utrechtse criminele milieu. Volgens het OM leidden Ridouan Taghi en Said Razzouki de "goed geoliede moordorganisatie".