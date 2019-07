Hardloopschoenen uit 1972 verkocht voor bijna vier ton

Een paar hardloopschoenen van het merk Nike heeft op een veiling in New York omgerekend bijna 400.000 euro opgebracht. De schoenen zijn gekocht door een Canadees die vorige week al voor ruim 750.000 euro zeldzame sneakers kocht.

Investeerder Miles Nadal kreeg daarmee 99 van de 100 paar uit een collectie in handen. Alleen de zogenoemde 'moon shoe' ontbrak. Die werd vanwege de verwachte hoge opbrengst gisteravond apart geveild.

Wafelijzer

De zogenoemde 'moon shoe' van Nike uit 1972 is ontworpen door Nike-oprichter Bill Bowerman. Hij ontwierp de hardloopschoen in aanloop naar de Olympische Spelen van 1972 en werd geïnspireerd door het wafelijzer van zijn vrouw.

Nadal is is blij dat hij nu ook de 'moon shoe' in zijn bezit heeft. Hij noemt de schoen een van de zeldzaamste sneakers die ooit zijn geproduceerd. Andere sneakers die in zijn collectie zitten zijn zelfstrikkende schoenen die te zien waren in de sciencefictionfilm Back to the Future II uit 1989 en Adidas-sneakers die zijn ontworpen door rapper Kanye West.

Het vorige recordbedrag dat op een openbare veiling is betaald voor sneakers stamt uit 2017. Toen leverde een paar schoenen van het merk Converse ruim 190.000 dollar op (170.000 euro). Die waren gedragen door Michael Jordan tijdens de Olympische Spelen in 1984.