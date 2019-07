IKEA stopt met verspreiden papieren catalogus

Woonwinkel IKEA stopt met het versturen van de papieren catalogus in Nederland. De gids valt voortaan niet meer automatisch op de deurmat bij alle klantenpashouders. Het Zweedse concern kiest vanaf nu vooral voor een digitale versie die te bekijken is via zijn website.

IKEA zegt de digitale catalogus "eigentijdser" en "verantwoordelijker" te vinden dan het ongevraagde toesturen uit het verleden. Een kleine testgroep in de omgeving van Delft zal de gids nog wel op de mat krijgen. En voor de liefhebbers van papier zijn er nog 250.000 exemplaren in de winkels zelf te vinden.

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 200 miljoen exemplaren van de catalogus verspreid in 38 verschillende talen. Daarmee is de gids een van de meest gedrukte en verspreide "boeken" ter wereld, samen met bijvoorbeeld de Koran en de Bijbel.

In Groot-Brittanniƫ deed IKEA afgelopen jaar onderzoek naar de effecten van het vervangen van de gedrukte catalogus. In Nederland werd vorig jaar ook een kleinere oplage verstuurd, zo'n 4 miljoen exemplaren in plaats van de gebruikelijke 6 miljoen. Er waren geen negatieve gevolgen voor de omzet, aldus het winkelconcern.