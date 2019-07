Nederlandse producer YoungKio (19) over wereldhit: 'Dit is echt gestoord!'

Old Town Road is niet alleen voor Kio zijn eerste grote hit. Ook voor Lil Nas X is het zijn doorbraak. Het nummer ging viral op sociale media als Instagram, Twitter en TikTok, vanwege de vele memes en grappige filmpjes die op het nummer werden gemaakt. Dat ze het huidige billboard-record zouden evenaren, had Kio nooit verwacht. "Toen we het nummer maakten, waren we beiden super klein. Dit is echt gestoord!"