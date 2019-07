Campagne tegen eenzaamheid onder ouderen in de zomer: 'Laat wat van je horen'

De zomer staat voor veel mensen in het teken van vakantie en leuke dingen doen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat vijftien procent van de ouderen zich in de zomer eenzamer voelt dan in de rest van het jaar. Om daar iets aan te doen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne tegen zomereenzaamheid gestart.

Een belangrijk doel van de campagne is ouderen aansporen om zelf meer te ondernemen. Door het jaar heen kunnen zij op allerlei plekken terecht voor een praatje, kopje koffie of een activiteit. "Maar organisaties zoals buurthuizen of dagopvang hebben de neiging om activiteiten stil te leggen in de zomer", vertelt Peter Winkens, hoofd communicatie van KBO-PCOB. "Dat willen we juist niet, daarom roepen we al jaren op om ook activiteiten te organiseren in de zomer."

De Zomerschool in Almere organiseert allerlei tripjes voor senioren, en dat heeft volgens de deelnemers veel voordelen: