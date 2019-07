FBI-directeur: 'Rusland stopt niet met manipuleren van onze verkiezingen'

Sancties en waarschuwingen ten spijt, Rusland is vastbesloten om in de toekomst opnieuw de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren. Dat heeft FBI-directeur Christopher Wray gezegd voor een Senaatscommissie die gaat over juridische zaken.

"Alles wat we hebben gedaan tegen Rusland heeft ze niet afgeschrikt?", vroeg commissievoorzitter Lindsey Graham zich af. "Alle sancties, alle gesprekken, en ze doen het nog steeds?" Wray was stellig: "Ja."

Wray noemde overigens Chinese inlichtingendiensten als de grootste dreiging voor de Verenigde Staten. De FBI is bezig met meer dan duizend onderzoeken naar economische spionage en diefstal van intellectueel eigendom. In bijna alle gevallen zijn die te herleiden tot China, zei Wray.

Mueller in het Huis

Wrays getuigenis over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen wordt morgen gevolgd door die van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller, voor twee commissies van het Huis van Afgevaardigden. Mueller gaf eind mei een verklaring over zijn onderzoek en wilde het daar eigenlijk bij laten, maar Congresleden drongen met succes aan op een getuigenis.

De resultaten van Muellers onderzoek naar Russische inmenging en mogelijke samenzwering tussen de Trump-campagne en de Russen kwamen in maart al naar buiten. Bewijs van samenzwering vond Mueller niet in de twee jaar dat hij onderzoek deed. Maar hij liet in het midden of Trump de rechtsgang heeft belemmerd. "Als we het vertrouwen hadden gehad dat de president duidelijk geen misdaad had begaan, dan hadden we dat gezegd."

'Houd je bij het rapport'

Het Amerikaanse ministerie van Justitie stuurde Mueller een paar dagen geleden een brief, waarin hij met klem wordt verzocht om in zijn getuigenis niet meer te zeggen dan wat er al in zijn rapport staat. Om lopende zaken niet in de weg te zitten en om privacy-redenen was het Mueller-rapport niet integraal openbaar gemaakt.

Zowel Democraten als Republikeinen hadden aangedrongen op de komst van Mueller. De laatsten willen nog eens bevestigd zien dat Trump geen blaam treft, terwijl sommige Democraten hopen dat een gesproken getuigenis een voor Trump schadelijker licht op de zaak werpt dan een zakelijk rapport van bijna 450 pagina's.

Afgaande op eerdere opmerkingen van Mueller hoeft het ministerie van Justitie zich geen zorgen te maken en zal verbaal vuurwerk morgen uitblijven. "Elke getuigenis die ik zal doen, zal niet verder gaan dan wat er al in het rapport staat", zei hij in mei. "Het rapport is mijn getuigenis."