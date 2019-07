Online handel in privégegevens uit kentekenregister

"Als dat echt zo is, wat we aannemen, is dat een ernstige zaak en daarom zijn we ook direct een onderzoek begonnen", reageert Gert Jan Holland, manager Registratie en Informatie bij de RDW. "We weten nog niet wat er is misgegaan."

Volgens Holland doet de RDW er alles aan om de privacy te waarborgen. "We hebben een heel stelsel van maatregelen om de gegevens van burgers en bedrijven te beschermen." De RDW ontsloeg in het verleden een werknemer die gegevens doorspeelde aan derden.

"Het is kwalijk dat iemand over de rug van anderen gegevens deelt en verkoopt", zegt Holland. "En natuurlijk vooral dat de gegevens in handen komen van derden die er mogelijk wat mee willen. Ik neem niet aan dat je zomaar ergens voor betaalt."

In de zaak van de voortvluchtige crimineel Ridouan T. leidde gelekte kentekeninformatie tot de liquidatie van misdaadblogger Martin Kok, bleek uit een reconstructie van NRC. Kroongetuige Nabil B. trok in opdracht het kenteken na, naar eigen zeggen zonder te weten waarvoor. Door een lek bij de parkeercontrole van de gemeente Amsterdam werden relevante NAW-gegevens achterhaald.