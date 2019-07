Gezondheidsraad: spierziekte SMA in hielprikscreening

Bij de hielprik bij pasgeboren baby's moet ook gekeken worden naar de ziekte spinale spieratrofie (SMA). Dit adviseert de Gezondheidsraad aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid. "Het belangrijkste voordeel is dat screening de mogelijkheid biedt om kinderen te behandelen voordat de symptomen zich ontwikkelen", zegt de adviesraad.

Een paar dagen na de geboorte wordt bij baby's via een klein prikje aan de onderkant van de voet bloed afgenomen om aangeboren afwijzingen op te sporen. Het gaat om ziekten die beter te behandelen zijn als ze op tijd gevonden worden. Er worden nu negentien aangeboren aandoeningen gescreend via de hielprik.

Niet zitten en lopen

SMA is een spierziekte die jaarlijks bij zo'n vijftien jonge kinderen in Nederland wordt vastgesteld. Er is iets mis met de zenuwcellen in het ruggenmerg die uitlopen naar de spieren. Daardoor raken spieren verlamd of verzwakt en kunnen kinderen op jonge leeftijd niet zitten en lopen. Sinds 2017 bestaat er een medicijn dat de symptomen van SMA kan verminderen. Het is belangrijk dat zo vroeg mogelijk met de behandeling wordt gestart.

De ziekte wordt vaak pas geconstateerd als de baby niet blijkt te kunnen zitten; dat is na een paar maanden. De staatssecretaris zal binnen drie maanden bekendmaken of hij het advies van de Gezondheidsraad opvolgt.