Vrouw (20) gearresteerd voor betrokkenheid diefstal honderdduizenden euro's

Een 20-jarige vrouw is opgepakt in Goes voor een overval op een woning in Grijpskerke. Daarbij werd de dagopbrengst van het Zeeuwse muziekfestival Hrieps buitgemaakt. Het ging om naar schatting honderdduizenden euro's.

Haar rol bij de overval is nog onduidelijk, De politie deed ook twee huiszoekingen in Goes. Meer arrestaties op korte termijn worden niet uitgesloten.

De overval werd in de nacht van 11 op 12 mei gepleegd in het huis van een van de organisatoren van het muziekfestival. Nog geen kwartier eerder was daar de dagopbrengst - naar schatting enkele honderdduizenden euro's - gebracht. Het bedrag was zo hoog omdat er door een storing niet gepind kon worden op het festivalterrein.

Drie gemaskerde personen drongen het huis binnen door een steen door de ruit te gooien. Niemand raakte bij de overval gewond. De daders wisten weg te komen. Vermoedelijk is daarbij gebruik gemaakt van een witte Toyota IQ en een grotere grijze auto, schrijft Omroep Zeeland.