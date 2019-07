Chinese oud-premier Li Peng, 'slager van Peking', overleden

De Chinese oud-premier Li Peng is na een ziekbed overleden. Hij was 91 jaar.

Li Peng was premier van China van 1988 tot 1998. Hij diende in die tijd onder de presidenten Jang Shangkun en vervolgens onder Jiang Zemin. Ook was hij 15 jaar voorzitter van het Nationaal Volkscongres.

Li heeft een deel van zijn reputatie te danken aan het feit dat hij premier was ten tijde van het bloedige neerslaan van het studentenprotest op het het Plein van de Hemelse Vrede in 1989. Ruim een miljoen studenten namen deel aan het protest tegen de Chinese Communistische Partij.

Tot op de dag van vandaag is onduidelijk hoeveel mensen daarbij om het leven zijn gekomen, maar Li dankt er wel zijn bijnaam "de slager van Peking" aan.