Randstad lijdt onder malaise Duitse auto-industrie; 'overheid moet aan de bak'

De Duitse auto-industrie heeft het moeilijk en dat raakt het Nederlandse uitzendbureau Randstad. De omzet van het concern daalde wereldwijd met 1,7 procent en dat komt volgens het concern voornamelijk door de problemen in Duitsland.

De omzet daalde daar het afgelopen kwartaal met 15 procent. In Nederland en Belgiƫ loopt de omzet met respectievelijk 3 en 4 procent terug. "Het grootste deel van de krimp komt door de auto-industrie en sectoren die daarmee samenhangen", zegt bestuursvoorzitter Jacques van den Broek.

De Duitse auto-industrie kampt sinds vorig jaar met verschillende problemen. Dieselauto's moeten aan strengere eisen voldoen en worden steeds minder populair. Daarnaast loopt de vraag vanuit China terug, zijn er gevolgen van de handelsoorlog en is er onzekerheid vanwege de brexit. Bedrijven besparen op hun personeel en dus is er minder werk voor Randstad. Het concern gaat in Duitsland in de kosten snijden.

Her en der stimuleren

De Duitse overheid verwacht dat de mindere periode voor de industrie de komende maanden aanhoudt. Volgens Randstad is het tijd dat ook de overheid ingrijpt. "Ze moeten her en der stimuleren. Infrastructuur is achterhaald, het land loopt digitaal achter. Ik denk dat er best wat nodig is. Ik denk dat de overheid aan de bak moet."

Ook in andere landen zouden overheden actiever de economie moeten stimuleren, vindt het uitzendconcern. "Ik ben niet echt voor Trump, maar hij is wel bezig de economie aan te zwengelen", zegt Van den Broek. "Ik zie in Europa veel minder dat er een voorwaartse agenda geformuleerd wordt."

In andere delen van de wereld groeit Randstad wel. Bijvoorbeeld in Japan (9%), India (19%) en Braziliƫ en Argentiniƫ (28%). Doordat het daar beter gaat kan Randstad de klappen die het krijgt in Europa beter opvangen. "Daardoor zijn we gelukkig niet te afhankelijk van bepaalde sectoren in bepaalde landen", aldus Van den Broek.