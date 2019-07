Bussen in Groningen en Drenthe krijgen dashcams

Alle bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe krijgen een dashcam. De vervoerder hoopt ongelukken te voorkomen, doordat andere weggebruikers voorzichtiger worden. Ook kunnen de beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal.

Volgens de busmaatschappij hebben chauffeurs regelmatig last van roekeloze fietsers. "Met name in Groningen en andere grote plaatsen komt het regelmatig voor dat bijvoorbeeld een fietser plotseling oversteekt", zegt Erik Huisman van Qbuzz tegen RTV Noord.

Bovendien wordt het risico op ongelukken volgens hem steeds groter, omdat er steeds meer elektrische bussen rijden die andere weggebruikers niet horen aankomen.

Doordat dit soort situaties voortaan worden vastgelegd, hoopt de vervoerder buschauffeurs te ontlasten. "'Op deze manier kunnen we bewijzen dat de chauffeur alles geprobeerd heeft om een ongeluk te voorkomen."

De beelden die de dashcams maken, mogen maar door twee mensen worden teruggekeken. "Ook geven we de beelden niet zomaar aan de politie", zegt Huisman. Dat kan alleen als de politie ze opeist. Uiteindelijk bepaalt de rechter of de beelden als bewijs mogen worden gebruikt voor een strafzaak of verzekeringskwestie.