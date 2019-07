Zzp'ers mogen onderling prijsafspraken gaan maken

Zzp'ers mogen voortaan met elkaar afspraken maken over hun beloning, om zo hogere tarieven bij werkgevers af te dwingen. Dat stelt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor, de organisatie die het maken van verboden prijsafspraken juist moet voorkomen.

De regels zijn nu dat ondernemingen geen prijsafspraken met elkaar mogen maken. Die afspraken zouden de concurrentie vervalsen en leiden tot hogere prijzen voor consumenten. Maar de toezichthouder wil voor sommige zzp'ers een uitzondering maken.

Volgens de waakhond kunnen zelfstandigen onder het bestaansminimum komen als dergelijke afspraken niet mogelijk zijn.

Minimumtarief

Het kabinet wil vanaf 2021 een minimumtarief van 16 euro per uur invoeren voor zzp'ers. Uit een onderzoek van economisch onderzoeksbureau SEO blijkt dat ongeveer 85.000 zzp'ers nu onder dat tarief werken. Ze werken vooral in de post, in de cultuursector, tuinbouw, thuiszorg en het personenvervoer.

De ACM wil dus toestaan dat zelfstandigen vooruitlopend op dat minimumtarief onderlinge afspraken maken om dat tarief te halen. Ook kunnen ze een hoger minimumtarief afspreken als dat nodig is om op een bestaansminimum te komen.

De uitzondering geldt alleen voor zzp'ers die zij-aan-zij werken met werknemers in een bedrijf en in de dagelijkse gang van zaken niet te onderscheiden zijn van de medewerkers in dienst van een bedrijf.