Verenigd Koninkrijk krijgt nieuwe premier: Johnson of Hunt?

Wordt het de gedoodverfde favoriet Boris Johnson of toch underdog Jeremy Hunt? Aan het begin van de middag maken de Conservatieven bekend wie van de twee mannen de nieuwe partijleider wordt en daarmee de nieuwe Britse premier.

De ongeveer 160.000 leden van de Conservatieve Partij hadden tot gisteravond 18.00 uur om hun briefstem uit te brengen. Afgelopen nacht zijn alle stemmen geteld. Rond 13.00 uur wordt de uitslag verwacht, de winnaar zal daarna een korte speech geven.

Johnson of Hunt neemt het premierschap over van Theresa May voor de rest van haar termijn, die loopt tot 2022. De leiderschapsverkiezingen werden uitgeschreven nadat premier May begin juni was opgestapt na een reeks mislukte pogingen om haar brexitdeal met de Europese Unie door het parlement te krijgen.

Laatste kabinetsberaad

May zit vanmorgen haar laatste kabinetsberaad voor. Morgenmiddag gaat ze, na haar laatste vragenuurtje in het Lagerhuis, naar koningin Elizabeth om officieel haar ontslag in te dienen.

Johnson of Hunt zal zich daarna melden op Buckingham Palace. Na een gesprek met de koningin, die hem zal vragen een regering te vormen, neemt de nieuwe premier zijn intrek in ambtswoning 10 Downing Street. Donderdag en vrijdag zal duidelijk worden hoe zijn ministersploeg eruit komt te zien.

De NOS zendt de bekendmaking en speech rechtstreeks uit via een livestream op NOS.nl en de app.