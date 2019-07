Piloten British Airways stemmen in met staking

Piloten van luchtvaartmaatschappij British Airways hebben massaal ingestemd met een staking naar aanleiding van een loonconflict. 93 procent van de vakbondsleden stemde voor. De opkomst was 90 procent.

Er is nog geen datum voor de staking vastgesteld. De pilotenvakbond zegt nog altijd te hopen dat het geschil wordt opgelost.

De vakbond beschuldigt British Airways ervan grote winsten te behalen over de rug van de piloten, die in slechte economische tijden genoegen moesten nemen met loonsverlagingen. Nu het beter gaat, eisen de piloten een forse loonsverhoging.

Rechter

De luchtvaartmaatschappij wil voorkomen dat piloten het werk neerleggen in de drukke zomerperiode en gaat morgen bij de rechter proberen een verbod af te dwingen. British Airways zegt teleurgesteld te zijn dat de vakbond dreigt met stakingen en dat het een eerlijk aanbod heeft gedaan. Het zou gaan om een voorgestelde loonstijging van 11,5 procent in de loop van drie jaar.

De vakbond geeft toe dat een staking niet de gewenste oplossing is. "We willen onze klanten niet duperen", zegt vakbondsleider Brian Strutton. "Daarom hebben we sinds november geprobeerd deze zaak op te lossen door te onderhandelen. Het is British Airways dat er jammer genoeg voor heeft gekozen dit tot de zomermaanden te laten voortslepen."