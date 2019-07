Dode Wilnis was 'vrijwel zeker' moordenaar vrouw in Mijdrecht

De man die begin april dood werd gevonden in een berm in Wilnis, is "vrijwel zeker" degene die de avond daarvoor een 45-jarige vrouw in Mijdrecht had doodgeschoten. Dat concludeert de politie na uitgebreid onderzoek, schrijft RTV Utrecht. De man pleegde na het doodschieten van de vrouw zelfmoord.

De vrouw werd op 2 april in haar eigen huis doodgeschoten. Getuigen zagen daarna een man uit de woning komen. Met onder meer een politiehelikopter werd naar hem gezocht, maar zonder resultaat.

Een dag later werd in het naburige Wilnis het lichaam gevonden van een 54-jarige man uit Zegveld die voldeed aan het signalement van de verdachte. Uit forensisch en tactisch onderzoek blijkt nu dat hij vrijwel zeker de schutter is geweest.

Stalking

De twee waren bekenden van elkaar. De vrouw deed vorig jaar meerdere keren een melding van stalking door de man. Ze deed ook aangifte tegen hem. In de rechtszaak die daarop volgde werd de man echter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Zowel de politie, de gemeente De Ronde Venen als de instantie Veilig Thuis was betrokken bij de hulpverlening aan de vrouw. Zij hebben onderzoek gedaan naar hun eigen handelen. "De instanties concluderen dat alle betrokken medewerkers naar eer en geweten hebben gehandeld. Desondanks hebben we dit drama niet kunnen voorkomen", aldus de gemeente. De organisaties concluderen dat ze informatie over de zaak beter hadden moeten delen, waardoor risico's sneller zichtbaar hadden kunnen worden.