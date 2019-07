Rijkswaterstaat en ProRail voorbereid op problemen door hitte

Ook ProRail neemt hittemaatregelen. Op alle verkeersleidingsposten geldt code rood. Deze code wordt van kracht wanneer er kans is op extra verstoringen op het spoor en dus extra alertheid wordt geëist. Er zijn extra verkeersleiders ingeroosterd en op de werkplek van de verkeersleiders zijn geen bezoekers toegestaan zodat ze zich maximaal kunnen concentreren.

Door de hitte neemt het risico op storingen toe. Het staal van de rails zet uit en wordt langer. "Vroeger had je 'kedeng kedeng', waar Guus Meeuwis nog over gezongen heeft", zei Andy Wiemer van ProRail op NPO Radio 1. "Dat geluid kwam doordat de rails niet strak tegen elkaar aan lagen zodat het spoor kon uitzetten bij hitte. Tegenwoordig ligt het spoor wel echt tegen elkaar aan. Er is natuurlijk nog wel een bepaalde marge om uit te zetten, maar op een gegeven moment houdt het op."

Spoorspattingen en extra water

En dan kunnen er zogeheten spoorspattingen ontstaan, kronkels in het spoor waardoor de treinen niet verder kunnen rijden. Bij stilgevallen treinen kan de airco uitvallen "en dan wordt het behoorlijk heet in zo'n cabine, dus daar moeten we snel bij zijn".

ProRail Incidentenbestrijding zal morgen daarom met blauw zwaailicht en sirene rijden om zo snel mogelijk bij een stilgevallen trein te kunnen zijn. Verder staat ProRail op strategische plaatsen in het land klaar met 'waterwagens'. Die gaan rijden om reizigers in een gestrande trein een flesje water te kunnen aanbieden.

Ook zijn er de hele dag extra inspecties van het spoor om eventuele spoorspattingen snel op te kunnen sporen.

Dierenwelzijn en Rolstoel4Daagse

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert de komende dagen extra of transportbedrijven die vee vervoeren zich houden aan de regels voor dierenwelzijn. Zo mogen dieren niet vervoerd worden bij temperaturen boven de 35 graden. Deze regel geldt overigens ook voor het vervoer van hobbydieren.

De Twentse Rolstoel4Daagse heeft vanwege de hitte het programma aangepast. De afstanden van 50 en 70 kilometer zijn geschrapt. Deelnemers kunnen nu alleen kiezen tussen 10 en 22 kilometer. Ook is de start vervroegd naar 09.00 uur zodat alle deelnemers om 13.00 uur, wanneer het echt heet wordt, weer binnen zijn.