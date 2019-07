Op een carpoolplaats langs de A2 bij Nieuwegein is dit weekend een hond gevonden die daar was achtergelaten. De Mechelse herder zat in een kooi.

Het gaat om een teefje van ongeveer 2 jaar oud, schrijft RTV Utrecht. Ze is niet gechipt. Medewerkers van de dierenambulance hebben de hond meegenomen.

De politie is op zoek naar de eigenaar en heeft foto's van de hond en de bench op Facebook gezet.