Dodental overstromingen Zuid-Azië blijft oplopen

De autoriteiten in Bangladesh hebben veel moeite om de mensen te bereiken die hulp nodig hebben. "Er zijn hulpgoederen, maar we hebben niet genoeg transportmiddelen om de afgelegen overstroomde gebieden te bereiken", zegt een regeringsfunctionaris van de regio Bogra in het noorden van Bangladesh.

De Europese Commissie stelt ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor hulp. Daarvan is 1,5 miljoen bestemd voor slachtoffers in India en Bangladesh. Het geld is onder meer bedoeld voor drinkwater en sanitaire voorzieningen.

"Landen in het zuiden van Azië worden geconfronteerd met toenemend zware moessonperiodes", zegt Eurocommissaris Stylianides. "Daardoor is er in India en Bangladesh op grote schaal sprake van een humanitaire crisis."